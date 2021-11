Si cerca ancora il terzo complice. Le indagini dei carabinieri anche sul sistema di videosorveglianza

(LaPresse) Due arresti a L’Aquila per sequestro di persona a scopo di rapina, lesioni personali, danneggiamento e prelievo non autorizzato con carte di debito. In manette una donna a un uomo, tra i 25 e i 35 anni, che hanno sequestrato un 25enne, di origine pakistana, su richiesta della procuratrice Simonetta Ciccarelli e in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Baldovino de Sensi. I fatti risalgono alla scorsa estate quando i carabinieri dell’Aquila e Sassa, coordinati dal comandante Michele Massaro, sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla vittima, operaio edile, avvicinato da una ragazza che gli ha proposto prestazioni sessuali a pagamento. L’uomo è stato tenuto per due giorni sequestrato nell’abitazione della donna, minacciato con un machete allo scopo di prelevare denaro contante con i suoi bancomat. Nel corso della notte il 25enne è riuscito a fuggire. I carabinieri hanno identificato due dei tre responsabili del sequestro con una serie di accurate indagini, analizzando anche numerose immagini del sistema di videosorveglianza del complesso di villette in cui è ubicato l’appartamento. Le indagini proseguono per l’identificazione del terzo sequestratore.

