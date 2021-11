Nuova tappa del pellegrinaggio in occasione del Giubileo Lauretano

(LaPresse) Si avvia verso la conclusione il Giubileo Lauretano indetto da Papa Francesco nel 2019 per celebrare i cento anni dalla proclamazione della Madonna di Loreto a ‘patrona degli aeronauti’ da parte di papa Benedetto XV nel 1920 e prorogato fino al dicembre 2021 per via della pandemia. Tra le iniziative per celebrare il Giubileo, anche il pellegrinaggio della statua della Madonna di Loreto negli aeroporti civili italiani. Questa sera la statua è decollata da Fiumicino con il volo Ita AZ1267 delle 21.45 per atterrare a Napoli alle 22.35. “E’ un’emozione grande”, ha detto il comandante Ita Maurizio Eugenio Moro.

