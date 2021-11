La cabina della funivia crollata lo scorso maggio è stata rimossa

(LaPresse) “È stato un momento doloroso perché ha riportato tutti noi a quel 23 maggio. Vedere portar via i resti e tornare sul posto è stato per noi un momento difficile. Nessuno può dimenticare quella giornata”. Così la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi, dalla vetta del Mottarone dove oggi sono stati portati via i resti della cabina numero 3 della funivia, crollata il 23 maggio e uccidento 14 persone. “E’ stato insinuato il fatto che i tempi siano stati lunghi, io credo invece che i tempi siano stati rapidi anche in relazione alla difficoltà, oltre che dell’indagine, anche dei luoghi”, ha aggiunto.

