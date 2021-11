Nel centro del capoluogo piemontese

(LaPresse) – Nel giorno della mobilitazione no green pass, che ha toccato anche Torino, nel capoluogo piemontese sono scesi in piazza gli anarchici che si sono ritrovati per manifestare contro gli sgomberi: scontri tra la polizia e i manifestanti nel centro cittadino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata