Le immagini del salvataggio effettuato dai vigili del fuoco

(LaPresse) – Settanta migranti provenienti dalla Siria sono stati tratti in salvo mercoledì sera dai vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di una barca in difficoltà davanti alla spiaggia di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. L’imbarcazione si era arenata in prossimità di una scogliera.

