La cabina sarà spostata per essere analizzata nell'ambito dell'incidente probatorio

(LaPresse) Sotto una pioggia incessante continua il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco impegnate nella fase preparatoria alla rimozione della cabina della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso maggio. Nella giornata di oggi sono proseguite le operazioni di stabilizzazione della porta rulliera e della sospensione della cabina, mentre sono state create con tubi in acciaio altre strutture utili ad evitare che le parti già sezionate possano muoversi durante le fasi di trasporto. La cabina sarà spostata per essere analizzata nell'ambito dell'incidente probatorio.

