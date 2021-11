Nella notte è proseguito il deflusso dei partecipanti che sono stati identificati e controllati ai check point

Le forze di polizia stanno accedendo all’area del rave party ancora in corso a Torino, dove risultano ancora presenti centinaia di persone, per impedire l’ulteriore prosecuzione dell’evento. Lo comunica la Questura di Torino in una nota precisando che nel corso della notte, è proseguito il deflusso dei partecipanti al rave che sono stati identificati e controllati ai check point predisposti dalla questura.Al momento sono oltre 3mila le identificate persone e circa 1500 mezzi tra auto, camper e furgoni mentre sono in corso le procedure di identificazione e controllo dei partecipanti al rave e dei veicoli ancora all’interno dell’area.

