La massiccia affluenza ha causato problemi di circolazione, rimossi decine di veicoli

(LaPresse) Maxi rave a Nichelino, nel torinese, nell’ area industriale abbandonata, in passato stabilimento Fiat. Si è registrato nelle scorse ore un afflusso di un rilevante numero di persone e mezzi per l’evento noto come “rave party”, organizzato mediante chat Telegram”, come riferito dai carabinieri. La massiccia affluenza ha causato problemi di circolazione. Stanno intanto proseguendo i presidi degli accessi all’area da parte delle forze dell’ordine e le operazioni di identificazione. Inoltre, la Polizia Stradale, rimuove molti dei veicoli parcheggiati nella zona.

