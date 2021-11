Il leader dei portuali di Trieste: "Ci sentiamo privati dei diritti, non vogliamo questo ricatto"

(LaPresse) – Stefano Puzzer, leader dei “No Green Pass” di Trieste oggi in piazza del Popolo a Roma: “Il mio intento è far capire che non molliamo, che siamo pacifici e quindi magari essendoci avvicinati noi forse qualcuno passerà di qua e sentirà cosa e penso. Noi siamo gli italiani che si sento privati dei diritti, della libertà di scelta, di lavorare e che non vogliono subire questo ricatto del Green Pass” ha detto il leader delle contestazioni nella città giuliana. “Le piazze bloccate? Se è questione di ordine pubblico è giusto che lo faccia se poi chi rifiuta il vaccino il sindaco lo chiama disertore mi sembra si vada un po’ oltre. Noi siamo pacifici, mai creato scontri a Trieste. Noi rimarremo qui fino alle 18 come orario di ufficio fino a quando qualcuno non verrà a risponderci. Noi non abbiamo fretta, non ho chiesto a nessuno di raggiungermi. Questa è una mia iniziativa personale. Aumento contagi a Trieste? Cosa tutta da verificare” ha aggiunto Puzzer.

