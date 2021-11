Gli uomini chiedevano all'imprenditore soldi in cambio di protezione da finti malintenzionati

(LaPresse) Un imprenditore agricolo di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, ha denunciato i suoi aguzzini che da tempo chiedevano all’uomo denaro in cambio di protezione. I tre uomini, ora in arresto per estorsione, secondo i carabinieri di Noto millantavano infatti protezione da finti malintenzionati che avrebbero potuto provocare danni all’azienda e alla famiglia dell’imprenditore. Per accrescere il timore dell’uomo e spingerlo alla consegna del denaro, i tre avrebbero anche incendiato un telo a copertura di alcuni macchinari agricoli. Dopo l’attentato incendiario i tre hanno chiesto 10.000 euro. L’imprenditore ha concordato un anticipo di 5.000 euro e al momento della consegna si sono presentati i Carabinieri di Noto che li hanno poi arrestati.

