I sette ventenni aggrediti alle spalle in discoteca: i picchiatori indossavano delle noccoliere e hanno picchiato per lasciare segni profondi

Li hanno colpiti da dietro le spalle, aggrediti e picchiati a sangue. Notte di violenza per 7 ragazzi italiani in vacanza in Polonia. Il gruppo di giovani, tutti sui vent’anni, era a Varsavia e l’aggressione si è verificata fuori da una discoteca, alle 4 di notte tra venerdì e sabato. I ragazzi vivono tutti a Scandicci, comune dell’area metropolitana fiorentina. L’aggressione, riferisce in quotidiano La Nazione, è stata di una violenza inaudita: i picchiatori indossavano delle noccoliere e hanno picchiato per lasciare segni profondi. Tre ragazzi italiani sono finiti in ospedale dopo l’aggressione. Il più grave ha fratture a uno zigomo e a un’orbita oculare, oltre che a un piede: dovrà essere operato. Un secondo ragazzo è in osservazione per una possibile emorragia interna all’addome dopo aver ricevuto calci in pancia, il terzo giovane di Scandicci ha riportato ferite più lievi e dopo una nottata in ospedale è stato dimesso. In base a una prima ricostruzione della polizia polacca, i sette italiani sarebbero finiti al centro di uno scambio di persone

