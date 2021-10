Il presidente brasiliano è atterrato a Ciampino

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è atterrato all’aeroporto di Ciampino a Roma dove parteciperà al G20 con gli altri leader mondiali. Il viaggio in Italia per Bolsonaro sarà occasione per visitare Anguillara Veneta, piccolo comune di quattromila anime nel Padovano nonché paese d’origine dei suoi avi, dove riceverà la cittadinanza onoraria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata