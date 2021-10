La manifestazione promossa da comitati di base, sindacati, studenti e associazioni ambientaliste

Un lungo corteo per le strade di Roma per manifestare contro il summit G20, in scena in questi giorni alla Nuvola di Fuksas all’Eur. Sindacalisti, operai, studenti e lavoratori hanno sfilato pacificamente esponendo striscioni e intonando cori contro il governo Draghi e contro i leader mondiali riuniti nel vertice capitolino. Nel corteo promosso da comitati di base, sindacati, studenti e associazioni ambientaliste spunta anche lo “spezzone” degli attivisti “no green pass”.

