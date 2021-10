Una cinquantina di persone sedute a terra, interviene la polizia

Una cinquantina di manifestanti ha bloccato via Cristoforo Colombo, a Roma, arteria principale che porta al centro congressi dove si svolgerà il G20. Sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno liberato la corsia centrale, spostando i manifestanti che in maniera pacifica non hanno reagito. La situazione ora è in una fase di stallo con la corsia più esterna della Cristoforo Colombo ancora bloccata.

Manifestanti verso il ministero dell’Ambiente

I manifestanti, dopo il blocco sulla via Colombo a Roma per il G20 nell’ambito di una protesta del Climate Camp, si sono spostati per andare sotto al Ministero dell’Ambiente scortati dalla polizia, liberando, al momento, la via Colombo.

