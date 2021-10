L'incendio all'ultimo piano dell'edificio: morta un'anziana donna. C'è anche un ferito

(LaPresse) Un incendio e uno scoppio si sono verificati nella prima mattinata a Pinerolo, nel Torinese, al terzo piano di una palazzina determinando un crollo parziale dell’edificio: una persona è morta carbonizzata, un ferito è ustionato sull’80% del corpo. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Ci sono poi due feriti, un codice giallo e un codice verde, trasportati all’ospedale di Pinerolo. La palazzina interessata dallo scoppio conta 12 alloggi: il quarto piano sembra essere parzialmente crollato.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata