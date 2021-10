Il messaggio di Giuseppe Di Mare sui social: "Caduti oltre 120 millimetri di acqua"

(LaPresse) – “L’invito che vi faccio è di stare a casa, non farsi prendere dal panico. Se proprio si deve uscire per motivi non rinviabili, prestare attenzione nelle strade”. Lo ha detto il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, in un appello lanciato con un video pubblicato su Facebook ai suoi concittadini dopo l’arrivo del ciclone sulla Sicilia. “La situazione è veramente drammatica, sono caduti oltre 120 millimetri di acqua nelle scorse ore” ha aggiunto il primo cittadino siciliano. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

