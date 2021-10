Massima allerta in tutta l'isola per l'arrivo di un nuovo uragano

In atto burrasca da Nordovest forza nove su Ionio meridionale e stretto di Sicilia. Lo comunica l’Aeronautica militare. Sicilia orientale e sud occidentale sono le regioni interessate dalla burrasca.

A Siracusa, allagata la statale 114

Provvisoriamente chiusa al transito veicolare la strada statale 114 Orientale sicula, nei pressi di Augusta, in provincia di Siruacisa, per allagamento, in entrambi i sensi di marcia. L’Anas fa sapere che la statale è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra i km 137.2 e 147.5. È stata istituita l’uscita obbligatoria a ‘Melilli’, con rientro allo svincolo ‘Siracusa sud’.

A Siracusa, chiusi centri commerciali

E’ allerta rossa per Siracusa, a causa del maltempo che da giorni si è abbattuto sulla Sicilia. Il prefetto Giusi Scaduto ha attivato, già dal pomeriggio di ieri, il centro coordinamento dei soccorsi, d’intesa con il capo del dipartimento regionale della protezione civile, Salvo Cocina, in relazione alle previsioni meteorologiche avverse con livello di allerta rossa. Ast, azienda siciliana di trasporti, ha disposto la sospensione di tutte le linee urbane ed extraurbane a causa delle strade allagate e impercorribili. Il sindaco Francesco Italia ha comunicato, inoltre, l’attivazione di un numero verde per segnalare casi di emergenza sociale, relativi a senzatetto e soggetti fragili che necessitano di supporto.

Massima allerta in tutta l’isola

Massima allerta a Catania e in tutta la Sicilia, in particolare la zona orientale, per l’arrivo di un nuovo uragano nella giornata di venerdì. Nella città etnea, il Comune ha diramato il codice rosso fin dalla mezzanotte. Il sindaco Salvo Pogliese ha annunciato la chiusura precauzionale del Lungomare, sempre da mezzanotte.

Vista dall’alto Catania è una città sommersa: nelle immagini girate dai carabinieri della città etnea, le strade, le piazze, i vicoli, i campi sono tutti invasi dall’acqua che è caduta copiosa nei giorni scorsi. Ovunque si vedono le tracce del passaggio dell’acqua piovana. Catania corre ai ripari: negozi chiusi, tranne quelli di prima necessità, anche con sacchi posti a protezione dei locali e degli ingressi dei palazzi.

Sale anche il numero ufficiale delle vittime. È stato infatti ritrovato il corpo della donna dispersa a Scordia, nel Catanese dallo scorso 25 ottobre. La 65enne era in compagnia del marito quando, dopo aver abbandonato l’auto, è stata travolta dall’acqua. Il cadavere è stato ritrovato a circa 2 chilometri dal luogo in cui è stato ritrovato quello del marito.

Catania non è la sola città a dover fare i conti con il maltempo. A Pantelleria, nella notte tra mercoledì e giovedì sono caduti in poche ore 148 mm di pioggia, il 30% di quello che cade in un anno, con frane e allagamenti.

La Regione ha chiesto lo stato di calamità

“Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza regionale e richiesto a Roma la dichiarazione dello stato di calamità in seguito ai gravi eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia nel mese di ottobre e al permanente rischio per i prossimi giorni nella parte orientale dell’isola”, ha spiegato il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo la riunione straordinaria del Governo regionale tenutasi al Palaregione di Catania. Il provvedimento, disposto sulla base della relazione del capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, interessa i territori di 86 Comuni, di cui 51 colpiti dagli eventi atmosferici del 5, del 13-14 ottobre e ulteriori 35 messi in ginocchio anche dalle forti precipitazioni del 22-26 ottobre.

Scuole chiuse in diverse province e alle Eolie

A Canicattì, nell’Agrigentino, le scuole pubbliche e private sono chiuse. La decisione del sindaco dopo che la Protezione Civile ha comunicato l’allerta arancione preallarme per il territorio. Interdette, inoltre, tutte le aree pubbliche a potenziale rischio: ville, giardini pubblici, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e cimitero. Non si potrà accedere alle cantine e ai locali interrati e seminterrati. Stop al traffico e al passaggio di pedoni nei pressi di aree a rischio allagamenti e l’attraversamento dei fiumi e dei valloni. Bloccate anche le manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all’aperto insistenti su aree pubbliche e/o su strade anche se precedentemente autorizzate. Il sindaco invita anche i concittadini alla prudenza.

