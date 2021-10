In arrivo il ciclone Apollo

(LaPresse) Il ciclone Apollo è in arrivo sulla parte sud orientale della Sicilia e potrebbe provocare una maggiore criticità sul fronte marino. Lo segnalano i carabinieri, che hanno intensificato anche servizi di monitoraggio sui litorali costieri della provincia di Catania.

