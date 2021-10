Stop al Ddl Zan, migliaia di persone all'Arco della Pace a Milano

La manifestazione dopo l'affossamento della legge contro l'omotransfobia. I Sentinelli: "Siamo 10mila"

(LaPresse) Sarebbero 10mila – secondo gli organizzatori – le persone che si sono riunite giovedì seraall’Arco della Pace a Milano nella manifestazione di protesta indetta da Sentinelli Milano, Arcigay e Coordinamento Arcobaleno dopo lo stop al ddl Zan avvenuto mercoledì in Senato. Manifestazioni si sono tenute in molte piazze italiane.

“Se mi chiedete se siamo sorpresi di trovarci qui in migliaia, io vi rispondo no. Non siamo sorpresi: sospettavamo arrivaste a migliaia. Perché il sentimento di indignazione è comune”, ha detto dal palco Luca Paladini, portavoce de I Sentinelli di Milano. “Eravamo vicini a portarci a casa una legge che ci avrebbe dato maggiori tutele e ce la siamo vista sfilare così. Hanno dato ancora di più forza, legittimazione a chi ci odia, a chi vive l’omosessualità come una malattia, a chi tratta i disabili in modo indegno”, ha aggiunto.

