A Roma attivisti Lgbt con il promotore del provvedimento il giorno dopo lo stop in Senato

(LaPresse) – Sono scesi in piazza in tanti oggi a Roma per contestare la scelta del Senato di approvare la tagliola e affossare così il ddl Zan. Con loro anche alcuni esponenti politici come Alessandro Zan, Monica Cirrinnà e Alessandra Majorino del Pd. I manifestanti chiedono una legge popolare contro i crimini d’odio.

