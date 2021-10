Sequestrati tredici fabbricati, diciotto terreni, autoveicoli, autocaravan, titoli, conti correnti e libretti postali

(LaPresse) La Guardia di Finanza e i Carabinieri di La Spezia hanno sequestrato, in via preventiva, beni per due milioni di euro a tre famiglie di origine ‘sinti’: secondo chi indagale famiglie, in concorso, sarebbero responsabili di reati contro il patrimonio, come truffa, rapina e ricettazione. Sequestrati tredici fabbricati, diciotto terreni, autoveicoli, autocaravan, titoli, conti correnti e libretti postali, tutti beni che ora saranno gestiti dall’amministratore giudiziarionominato dal Tribunale.

