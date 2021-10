Le colate laviche hanno causato l'evacuazione di circa 7.500 persone e distrutto più di 2.000 edifici

(LaPresse) Quinta settimana di eruzioni a La Palma, nelle isole Canarie: i cittadini sono stati allertati per possibili terremoti legati all’attività vulcanica del Cumbre Vieja. Finora i terremoti sono stati abbastanza piccoli o così in profondità da non causare danni. Le colate laviche hanno causato l’evacuazione di circa 7.500 persone e distrutto più di 2.000 edifici.

