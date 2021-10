Alunni di scuola superiore scendono in piazza: "Chiediamo un tavolo per discutere del nostro futuro"

(LaPresse) “Siamo stanchi di uscire alle 16,30, gli orari non ci permettono di avere una vita sociale, chiediamo un tavolo permanente per discutere del nostro futuro”. Gli studenti delle scuole superiori sono scesi in piazza a Roma, davanti alla Prefettura, per manifestare contro la scelta del ministero di scaglionare le entrate negli istituti. “Siamo l’unica regione che applica questo metodo e chiediamo un tavolo permanente dove poter decidere insieme alle istituzioni quale sarà il nostro futuro”, spiegano loro tramite un portavoce.

