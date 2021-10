Una persona è morta, travolta da un fiume

(LaPresse) “La situazione a Catania è questa“. Sono tanti i video che girano sui social che mostrano la città di Catania con le strade completamente allagate per il maltempo. I vigli del fuoco hanno fatto sapere di aver effettuato almeno 250 interventi in poche ore. Intanto una persona è morta a Gravina di Catania: la ragazza sarebbe stata travolta dal fiume, dopo aver abbandonato l’automobile nella quale si trovava che si era riempita di acqua. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il 118. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

