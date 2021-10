Non ci sono veicoli coinvolti

(LaPresse) Una frana si è abbattuta sulla SS 107 all’imbocco della galleria Serra a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Esclusa dai vigili del fuoco la presenza di veicoli coinvolti, proseguono le lunghe operazioni di ripristino della viabilità. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

