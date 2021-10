Le cosce di maiale surgelate sparse sul pavimento tra ruggine e sporcizia

(LaPresse) – Blitz del Nas di Parma in uno stabilimento per la lavorazione della carne suina nel modenese: sequestrate 20,5 tonnellate di prodotto che dovevano essere lavorati e immessi sul mercato come prosciutto. In particolare, le cosce di maiale surgelate sono state ritrovate ammassate sul pavimento, in condizioni pessime fra tracce di sangue animale e ruggine. Gli agenti sono stati dunque costretti al sequestro e a segnalare il proprietario alla Procura per detenzione di alimenti in cattivo stato. 3000 euro l’entità della multa inflitta al titolare dello stabilimento, ma la cifra potrebbe aumentare in seguito ad ulteriori accertamenti da parte delle autorità.

