Si conclude così lo stralcio del processo in cui i due erano imputati per corruzione in atti giudiziari

Silvio Berlusconi e il pianista di Arcore Danilo Mariani assolti perché il fatto non sussiste. Lo confermano i legali del leader di Forza Italia: si è appena concluso a Siena lo stralcio del processo Ruby ter, dove Berlusconi e Mariani erano imputati per corruzione in atti giudiziari. Questa la sentenza del tribunale dopo circa un’ora e mezza di camera di consiglio. Il Cavaliere non era presente in Aula.

