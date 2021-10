Domani il processo a Siena, il Cav non ci sarà: "E' udienza tecnica"

(LaPresse) “Per lo stato di salute del dottor Berlusconi dovete chiedere ai medici, ma per quello che ho avuto modo di vedere c’è stato un cauto miglioramento, per come viene a essere rappresentato dai medici di fiducia”. Lo ha detto l’avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, a margine dell’udienza Ruby ter in corso all’aula bunker a Milano. Per quanto riguarda l’udienza di domani del processo Ruby ter, davanti al Tribunale di Siena “non ci saranno richieste di deferimenti, tanto meno per legittimo impedimento” per Berlusconi. “Quella di domani – ha aggiunto Cecconi – sarà un’udienza nella quale certamente solleveremo delle richieste vista la nuova composizione del Tribunale. Sara un’udienza di carattere eminentemente tecnico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata