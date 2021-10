Nel capoluogo lombardo protesta contro il passaporto vaccinale

(LaPresse) – I primi manifestanti No Green Pass sono arrivati in piazza Fontana a Milano per partecipare alla manifestazione contro il passaporto vaccinale, diventato obbligatorio per i lavoratori dipendenti dal 15 ottobre. Già all’inizio del presidio si sono registrati attimi di tensione tra i partecipanti e i giornalisti presenti. “Voglio vedere se voi giornalisti avrete il coraggio di far vedere al popolo italiano che noi siamo qui per i nostri diritti. Voglio vedere se avrete il coraggio di far vedere in tv questa manifestazione e dire che il green pass non serve a nessuno. Altri manifestanti hanno inveito contro i giornalisti, al grido di “buffoni, buffoni” e “vergogna, vergogna”. “Avete ammazzato il professor Giuseppe De Donno”, ha urlato un altro manifestante mostrando un cartello con la foto dell’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l’anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune e che si è tolto la vita.

