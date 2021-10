Un anno e 10 mesi a Davide Rossi per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso

Un anno e dieci mesi per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso. È la condanna inflitta dal tribunale monocratico di Roma a Davide Rossi, figlio del cantautore Vasco, finito a processo dopo un incidente stradale avvenuto nel settembre del 2016, in zona Balduina. Per il giovane è stata disposta la revoca della patente. Con lui è stato condannato a nove mesi anche l’altro imputato, Simone Spadano. La procura chiedeva per Rossi una condanna a 2 anni e 8 mesi e per Spadano, che era in auto con lui e risponde di favoreggiamento, a 2 anni.

“Sono amareggiato per la sentenza, che mi sembra profondamente ingiusta, perché sono state accolte solo le tesi dell’accusa. Sono convinto che Davide abbia detto la verità, credo nella riocostruzione dei fatti di mio figlio e ho fiducia nella magistratura, che spero che in appello ristabilisca la verità“. Così Vasco Rossi commenta la sentenza di condanna nei confronti del figlio Davide per omissione di soccorso, per un incidente stradale avvenuto nel settembre del 2016, in zona Balduina, a Roma.

