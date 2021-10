Il segretario Landini: "Squadrismo fascista"

(LaPresse) Durante il corteo no green pass a Roma di sabato pomeriggio alcuni manifestanti sono entrati nella sede della Cgil. Le immagini che circolano sui social mostrano un gruppo eterogeneo di persone varcare la soglia della sede e poi un uomo, senza maglietta, che cammina per qualche secondo lungo un corridoio. Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha definito l’attacco “di squadrismo fascista”, solidarietà dal premier Mario Draghi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

