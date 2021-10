Il piccolo sta bene. I due rintracciati su un treno

E’ stato ritrovato in Romania il bambino di 5 anni che era stato rapito martedì a Padova dal padre. A individuarlo sono state le forze di polizia romene, mentre si trovava con il padre a bordo di un treno diretto in Ungheria, hanno riferito i Carabinieri di Padova. Il minorenne sta bene ed è stato affidato a un giudice tutelare romeno, in attesa che siano chiarite le posizioni dei genitori.

