Si attendono ora nuovi sviluppi della vicenda e l'esito dell'ispezione

La Prefettura di Milano ha deciso verificare le inefficienze del Comune di Milano, e in particolare del Municipio 5, dopo la denuncia comparsa sulle pagine de Il Giornale d’Italia. Qualche giorno fa, un collaboratore del quotidiano, sotto il falso nome di ‘Ugo Fantozzi’ si era presentato – come riporta il quotidiano – in uno degli sportelli del comune per rinnovare il pass per la Ztl ticinese ma era stato respinto dagli impiegati e invitato a prenotare un appuntamento tramite telefono. Ironia della sorte, al telefono, pochi minuti dopo, risponde lo stesso impiegato che invita il collaboratore de Il Giornale d’Italia a presentarsi di persona, ma non negli uffici di viale Tibaldi del Municipio 5, ma agli sportelli in piazza Beccaria.

Dopo l’interesse del sindaco Giuseppe Sala, è arrivato anche quello del ministro Renato Brunetta che – secondo quanto riportato dal quotidiano – ha inviato alcuni ispettori per verificare i fatti, coinvolgendo anche la ministra Luciana Lamorgese, e affidando al Capo di Gabinetto Alessandra Tripodi l’ispezione sul materiale raccolto. Si attendono ora nuovi sviluppi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata