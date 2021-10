Il 49enne era malato da tempo

E’ morto Sergio Brugiatelli, il 49enne testimone chiave dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Contrariamente a quanto diffuso da alcuni media, Sergio Brugiatelli non è stato trovato morto in casa, ma è deceduto il 26 settembre scorso, in una clinica privata dove era ricoverato da qualche tempo per una grave forma di tumore che lo aveva colpito mesi fa.

“La famiglia chiede rispetto per il proprio dolore. Rispetto che purtroppo è venuto meno in alcune delle ricostruzioni diffuse in data odierna. E, al riguardo, si riserva di procedere, anche per vie legali, per tutelare la memoria del proprio caro”. Così l’avvocato Andrea Volpini, legale della famiglia Brugiatelli, in una nota. Il nome di Brugiatelli era legato alla vicenda del sottufficiale dei carabinieri assassinato con undici coltellate da Finnegan Lee Elder e dal suo complice Gabriel Natale Hjorth, condannati in primo grado entrambi all’ergastolo.

