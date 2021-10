"Continuo a ritenere che non ci siano elementi di responsabilità", ha aggiunto l'avvocato

(LaPresse) “Continuo a ritenere che non ci siano elementi di responsabilità, anzi c’è totale estraneità ai fatti da parte del dottor Berlusconi”. Lo ha dichiarato il legale di Silvio Berlusconi, Federico Cecconi, all’uscita dall’udienza del processo Ruby Ter. “Fosse per il dottor Berlusconi, conoscendolo, non c’è dubbio che vorrebbe svolgere il più possibile le sue attività. Stiamo aspettando, anche lui diligentemente, il responso dei medici. Mi pare di poter dire che, per quanto riguarda le condizioni di salute, ci sia un cauto miglioramento”, ha concluso Cecconi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata