L'uomo, arrestato dai carabinieri, ha usato una lama di 30 centimetri: ferite le amiche di lei

(LaPresse) Ha accoltellato e ucciso Carmen De Giorgi, 44 anni, in un bar di Luserna San Giovanni nel torinese. Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri poco dopo l’uscita dal locale ieri notte. Sembra che i due non si conoscessero ma che l’aggressore abbia tentato un approccio con avances insistenti e abbia accoltellato la vittima e due amiche, ferite in modo non grave. L’uomo ha usato una lama da 30 centrimetri, trovata e sequestrata dai militari. L’episodio è avvenuto al bar ‘Primavera’, nel pinerolese.

