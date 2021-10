Le fiamme hanno coinvolto mezzi prevalentemente alimentati a metano

(LaPresse) Una trentina di bus distrutti in un grosso incendio scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì nel deposito dell’Atac di Tor Sapienza, a Roma. Nessuna persona risulta ferita. Le fiamme hanno coinvolto mezzi prevalentemente alimentati a metano. Il rogo è stato domato nelle prime ore del mattino dai vigili del fuoco. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata