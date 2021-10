Il fascicolo è stato aperto venerdi dopo la pubblicazione dell'inchiesta giornalistica su Carlo Fidanza e Fratelli d'Italia

La Procura di Milano sta acquisendo le oltre 100 ore di filmati realizzati da FanPage nel corso dell’inchiesta giornalistica su FdI e sull’eurodeputato Carlo Fidanza. La richiesta era stata inoltrata venerdi alla redazione del giornale online dai pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone, titolari dell’inchiesta. Il fascicolo è stato aperto venerdi dopo la pubblicazione dell’inchiesta giornalistica, che è stata trasmessa anche da ‘Piazzapulita’ su La7.

Il video, che è stato acquisito dalla Guardia di Finanza, verrà analizzato dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e affidato ai pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone nell’ambito dell’inchiesta aperta venerdì scorso per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio.

In particolare, i pm milanesi puntano ad individuare i professionisti che, secondo l’eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza e lo storico esponente della destar milanese Roberto Jonghi Lavarini, si presterebbero a fare da “lavatrici” per i contributi elettorali versati in nero da aziende e imprenditori che non desiderano comparire. Da quanto si è saputo, i primi accertamenti nell’ambito dell’inchiesta, avviata dopo la diffusione dell’inchiesta giovedì scorso, darebbero già stati effettuati. Nei prossimi giorni, invece, verranno ascoltati i giornalisti che hanno indagato per oltre 3 anni sugli ambienti della destra milanese. Nelle oltre 100 ore di filmati realizzati dagli autori dell’inchiesta giornalistica, noti esponenti di FdI fanno saluti romani, inneggiano a Hitler e al fascismo. In alcuni passaggi, vengono presi di mira gli ebrei e i neri, oltre al giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, finito nel mirino dell’estrema destra dopo i suoi articoli su quell’area politica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata