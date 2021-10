Erano tutti parenti, intenti a produrre vino nel comune di Paola

Quattro persone sono morte a causa dell’esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d’uva, nel comune di Paola, in provincia di Cosenza. Lo confermano i carabinieri giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, ambulanze ed elisoccorso.

I quattro erano intenti a produrre il vino: papà Santino Carnevale con il figlio Massimo e i due fratelli Valerio Scofano e Giacomo Scofano (cognati di Santino). Le esalazioni di mosto sono state fatali. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per comprendere il tipo di sostanza che ha intossicato e ucciso i 4 parenti in località San Miceli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata