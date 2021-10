Un bimbo di 3 anni è precipitato da un balcone a Cavaglià, in provincia di Biella, da un’altezza di circa 3 metri. Come fa sapere il 118, il piccolo è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Da quanto si apprende, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

