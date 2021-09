Le vittime sarebbero decedute per intossicazione. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

Tragedia sul lavoro questa mattina poco dopo le 11 a Milano: due operai sono stati trovati morti in un deposito di azoto all’ospedale Humanitas Mirasole a Pieve Emanuele, in via Rita Levi Montalcini. Secondo l’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di intossicazione. Sul posto elisoccorso, 2 ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Le vittime sono entrambi uomini, non sono note le generalità. La dinamica dell’evento è al vaglio delle forze dell’ordine.

