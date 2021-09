Il Giornale d'Italia racconta le disavventure di un cittadino per aver un permesso di parcheggio

Il Giornale d’Italia racconta le vicende di un cittadino milanese, che ironicamente si firma Ugo Fantozzi, in omaggio all’imoegato vessato creato da Paolo Villaggio, che si presenta in un ufficio del Comune per ottenere il rinnovo del permesso di parcheggio. Al Municipio 4 di viale Tibaldi la situazione sembra ideale, con nessun altra persona in fila e gli impiegati presenti. Ma all’uomo viene spiegato, nonostante le sue rimostranze sull’illogicità della regola, che deve prenotare l’appuntamento telefonicamente.

Lo sportello per ottenere la Ztl Ticinese zona 6 ed evitare multe e lì ma non tornerà a casa con il pass. Il cittadino telefona davanti agli occhi dell’operatrice, che gli risponde che deve rivolgersi al comando dei vigili di Piazza Beccaria. Le norme Covid sembrano rendere tutto difficile per il cittadino, che si sente preso in giro e su lamenta ancora con l’impiegata che per tutta risposta chiama addirittura un vigile per identificarlo. Esasperato desiste e nel frattempo, nel mese trascorso, si è già visto recapitare due multe per mancanza del permesso di parcheggio.

