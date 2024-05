La vittima è di nazionalità etiope. L'aggressore è un italiano di 36 anni, ora arrestato per tentato omicidio

Prima litiga violentemente con un collega, poi lo accoltella al torace, al braccio e a una gamba rendendolo in fin di vita. È successo martedì mattina all’interno del centro carni di viale Palmiro Togliatti al Prenestino a Roma. La vittima, ricoverata in gravissime condizioni in ospedale, è un cittadino etiope di 38 anni. L’aggressore è invece un italiano di 36 anni, che è stato ora arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio.

