In aula altri testimoni della procura, tra cui un uomo che avrebbe subito una truffa dalle persone accusate del furto dei documenti del ricercatore

Nuova udienza in Corte d’Assise a Roma nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati del rapimento e dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso al Cairo nel 2016 e trovato poi morto con segni di tortura. Nell’aula Occorsio del tribunale di piazzale Clodio è stato mostrato un documentario trasmesso da una tv egiziana sulle torture nel paese nordafricano, con interviste a vittime e testimoni. Poi è stato il turno di un altro testimone della procura, Davide Castratori, che nel febbraio 2016 denunciò alla polizia del Cairo una truffa subita da alcuni sedicenti poliziotti e che poi riconobbe in televisione le persone che avevano provato a truffarlo come le persone inizialmente accusate del furto dei documenti di Regeni. “Era il 15 febbraio, stavo andando a lavoro in una società petrolifera. Ho parcheggiato davanti all’ufficio e chiuso la porta della macchina. A quel punto si è posto davanti a me un furgoncino bianco ed è stata aperta la porta. All’interno c’erano 4 o 5 persone in borghese e mi hanno fatto vedere almeno 3 tesserini che sembravano quelli della polizia. Mi hanno fatto capire che dovevano farmi delle domande, perché in zona era stato ucciso un agente di polizia e mi hanno chiesto di salire sul mezzo. A quel punto mi hanno tenuto 1 ora e mezza per interrogarmi: il loro assunto era che io potessi essere un finanziatore straniero dei fratelli musulmani e non l’esecutore materiale”, ha raccontato l’uomo ai giudici. “Almeno uno o due dei truffatori li ho riconosciuti quando ho visto in televisione le immagini delle persone inizialmente accusate” del furto dei documenti, ha aggiunto. “Da come si sono poste queste persone, dai tesserini che hanno mostrato, non c’era possibilità di non salire in auto. È stata una truffa ai miei danni“: poco dopo infatti “siamo arrivati a parlare dei miei soldi, di quanti ne avessi a casa. Di dove abitassi. Ho chiamato anche mia moglie per accertare quanti soldi avessimo a casa. Ma non ha potuto fare altro che assecondare le richieste ritirando 10 mila dollari e ho consegnato questi soldi a loro che erano parcheggiati poco davanti alla banca, ma lontano dalle telecamere“. Rispondendo poi alla domanda dell’avvocata della famiglia, Alessandra Bellerini, ha spiegato: “Alla fine credevo di ritrovare i soldi nella borsa, ma invece c’erano solo dei pezzetti di carta“.

