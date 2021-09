Centinaia di persone sfilano in centro contro la certificazione verde

(LaPresse) Un lungo serpentone di gente ha sfilato per le vie di Bologna. Anche nel capoluogo emiliano il popolo No Green pass ha manifestato sabato pomeriggio, come successo in molte altre città italiane. Tantissime le persone in corteo, riprese in Strada Maggiore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata