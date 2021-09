In migliaia alla manifestazione contro la certificazione verde nel capoluogo lombardo

(LaPresse) Centinaia di persone in corteo, al grido di “Libertà“, hanno cercato nel pomeriggio di sabato di accedere in Piazza Duomo a Milano ma sono stati bloccati dalla polizia. Si tratta di manifestanti No Green pass che si sono ritrovati per dare vita a iniziative non programmate e autorizzate nella vicina Piazza Fontana. Secondo la questura circa duemila persone hanno cercato di raggiungere la piazza dove si teneva il comizio di Giorgia Meloni. Respinte dagli agenti hanno in seguito raggiunto il Duomo solo quando l’iniziativa di Fratelli d’Italia si era conclusa: al corteo si sono aggiunti altri manifestanti, in tutto sarebbero circa 4mila, secondo fonti delle forze dell’ordine.

