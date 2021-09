La sentenza era attesa da giorni. Ribaltata la decisione del primo grado

La Corte d’Appello di Palermo ha ribaltato in parte la sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-Mafia. Assolto Marcello Dell’Utri: l’ex senatore di Forza Italia è stato assolto “per non aver commesso il fatto” dalla Corte presieduta da Angelo Pellino, che ha parzialmente riformato le condanne di primo grado per minaccia a corpo politico dello Stato. I giudici di secondo grado non hanno ritenuto l’ex parlamentare, fedelissimo di Silvio Berlusconi, il collegamento fra la politica e Cosa Nostra in quella che viene ritenuta la seconda fase della trattativa del 1993 e 1994.

Assolti anche Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, tutti e tre ex ufficiali del Ros, in primo grado condannati a pene severissime, con la formula perché il “fatto non costituisce reato”. Mori e Subranni, oltre a Dell’Utri, erano stati condannati a 12 anni in primo grado. De Donno era stato condannato a 8 anni.

Secondo quanto si apprende, è stata ridotta la pena per Leoluca Bagarella. In primo grado era stato condannato a 28 anni. Confermata invece la pena per l’ex medico di Totò Riina, Cinà, a 12 anni.

L’accusa, rappresentata dai sostituti procuratori generali Sergio Barbiera e Giuseppe Fici, alla fine della requisitoria aveva chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle condanne di primo grado.

La sentenza è stata letta in corte d’assise d’Appello di Palermo nell’Aula bunker. I giudici erano riuniti in camera di consiglio da lunedì.

“Ho sentito sia il generale Mori che De Donno e sono molto contenti. La sentenza stabilisce che la trattativa non esiste. E’ una bufala, un falso storico“. Questo il commento dell’avvocato Basilio Milio, legale del generale Mario Mori dopo la sentenza d’Appello sulla trattiva Stato mafia che ha assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri e i tre ufficiali dei carabinieri Mario Mori, Giovanni Subranni e Giuseppe De Donno e che condannato solo i boss Leuluca Bagarella e Antonino Cinà. “E’ un’assoluzione di cui io e il collega che difende Giuseppe De Donno siamo stati sempre convinti. Finalmente la verità è venuta fuori a costo di sacrificio e di grande lavoro”, ha aggiunto.

