L'uomo è indagato per omicidio insieme ai genitori e a due cugini della giovane scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile

Lo zio di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, di cui non si hanno più notizie dalla fine della primavera e che si era opposta a un matrimonio forzato, è stato fermato nella periferia di Parigi. Lo hanno confermato i carabinieri di Reggio Emilia, nel corso di una conferenza stampa. In base a quanto riferito dai militari, al momento, l’uomo si trova presso il comando dell’autorità francese per la formalizzazione degli atti, per poi essere condotto presso un carcere parigino. Al momento, a quanto risulta ai carabinieri, non sono state ritrovate armi. I militari non posso escludere che anche l’altro cugino, indagato insieme ai genitori della ragazza, allo zio e all’altro cugino, al momento detenuto nel carcere di Reggio Emilia, possa trovarsi in Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata