Il dettaglio emerge dalle dichiarazioni, rilasciate durante l'incidente probatorio, del fratellino della ragazza

(LaPresse) Nuovi macabri particolari sulla morte di Saman Abbas, la 18enne di origine pachistana scomparsa a Novellara la sera del 30 aprile dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Quel pomeriggio ci fu una riunione a casa della famiglia Abbas in cui si parlò di come far sparire il cadavere di Saman, facendolo a pezzi. Il dettaglio emerge dalle dichiarazioni, rilasciate durante l’incidente probatorio, del fratellino della ragazza. Il cadavere di Saman, dopo due mesi di ricerche tra i campi e le serre del Reggiano non è mai stato trovato ma gli inquirenti non hanno dubbi sul fatto che sia stata uccisa.

