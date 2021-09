Maltempo domenica: tantissime le richieste ai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Pavia hanno lavorato tutta la domenica, per via di una tromba d’aria che si è abbattuta nella zona di Marzano: diverse le richieste di soccorso per alberi abbattuti e tetti danneggiati dal vento. Le immagini dei vigili del fuoco al lavoro. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata